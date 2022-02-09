Чорний тигр офіційно набув прав: астрологи склали китайський гороскоп на 2022 рік

Пандемія Covid-19 продовжує впливати на життя, економіку та стосунки з людьми. Проте 2022 дасть шанс на зміну життя.





Астрологи склали китайський гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2022 рік. Дізнайтеся, кому Чорний тигр принесе щастя, а кому невдачі на весь рік.

Тигр

2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938

Тигрів чекають труднощі. Але у них з’явиться можливість проявити себе, якщо вийде, то результати будуть вражаючими. Проте цей рік принесе проблеми у особистому житті, залагодити конфлікти може бути нелегко.

Кролик

2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939

Це щасливий рік для Кроликів. На них очікує підвищення на роботі, а також успіх у особистому житті. Вони зустрінуть людину, яка подарує натхнення.

Дракон

2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940

Драконів чекає важкий рік. Їм варто стежити за стосунками з людьми та за своїм здоров’ям. Також у рік Тигра відродяться старі знайомства.

Змія

2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941

Представникам знаку не надто пощастить цього року, але підтримка близьких людей допоможе подолати проблеми. Зміям варто з обережністю заводити нові знайомства.

Кінь

2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942

Народжені у рік Коня можуть розраховувати на успіх. Вони будуть мати все, щоб успішно будувати кар’єру. Людям слід зосередитись на майбутньому. Цей рік може бути вирішальним.

Коза

2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943

Наполегливість допоможе людям, народженим у рік Кози, досягти успіху. Вони матимуть змогу налагодити стосунки з людьми. Це найкращий час для створення сім’ї та покупки нового об’єкту нерухомості.

Мавпа

2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944

Поточний рік принесе багато змін. З’являться шанси збільшити свої статки, але доведеться пожертвувати стосунками.

Півень

2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945

Для Півнів цей рік буде успішним. На них очікує підвищення на роботі. При цьому можливі труднощі у побудові відносин через поганий характер.

Собака

2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946

Собаки виявлять свої таланти на роботі. Але їх може зупинити хвороба чи проблеми у сім’ї. Пам’ятайте про це і обов’язково подбайте про себе.

Свиня

2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947

Людей, які народилися в рік Свині, очікує кар’єрне зростання та збільшення доходу. На цьому ґрунті виникнуть сварки з коханими. Навчіться керувати гнівом.

Пацюк

2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936

Цей рік буде не найкращим для Щурів. Це непридатний час для екстремального спорту, також варто стежити за здоров’ям. Все інше владнається з часом.

Бик

2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937

Рік Тигра принесе удачу Бикам у всіх напрямках. Проте їм варто остерігатися перешкод та труднощів у особистому житті. Варто навчитися контролювати емоції, щоб не втратити найцінніше.

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