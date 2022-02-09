Масштабний перерахунок пенсій: кому дістанеться 300-500 гривень, а кому нічого?

Вже з 1-го березня в Україні відбудеться масштабний перерахунок пенсій. Це чергова індексація запланована у зв’язку з тим, що підвищується прожитковий мінімум, збільшуються ціни, гривня знецінюється. Логічно, що пенсію теж потрібно збільшувати, адже в протилежному випадку її не вистачатиме абсолютно ні на що.





В березні доплати прийдуть на рахунок шістьом мільйонам українців. Дехто отримає по 100 грн. надбавки, дехто близько 500, комусь добавлять ще більше, або й зовсім нічого. Як вирахувати суму, яку вам нарахують? В Пенсійному фонді все пояснили.

Виплати збільшуватимуть на 14%

Взагалі, будь-які надбавки розраховуються індивідуально, адже до уваги береться стаж і розмір страхових внесків, які особа сплачувала протягом трудового періоду. Наприклад, чим більшу зарплату пенсіонер отримував, тим більші внески сплачував, тим більшу пенсію і надбавки до неї отримуватиме.

Для того, аби знати розмір доплати, потрібно знати свій стаж і коефіцієнт. Для цього можна звернутися у Пенсійний фонд або ж розрахувати все самостійно. Більшість українців, які мають 28 років стажу, та отримували середню зарплату, зараз отримують по 3000 грн.

Ця сума й підвищується на 14%, тобто тепер особа отримуватиме трішки більше ніж 3400 грн. Найменше дорахують тим, в кого мінімальна соціальна допомога, яка зараз навіть не досягає до 2000 грн. Ця категорія пенсіонерів отримає по 100 грн. зверху. Всі інші, хто має повний стаж, отримають по 300-500 грн. Власникам максимальної пенсії дорахують майже по 1000 грн.

Є й ті, хто не отримає нічого

Зауважимо, що якщо особа вийшла на заслужений відпочинок в останні три роки (починаючи з 2019-го), то ніяких доплат не буде. Мовляв, ці пенсії ще не застаріли і оновлювати їх не потрібно.

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