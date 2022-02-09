Експерти розповіли, чому підвищення пенсії не покращить якість життя пенсіонерів

Розповідаємо, які етапи підвищення пенсійних виплат очікують на українців старше 65 років у 2022 році.





На 2022 рік в Україні заплановано одразу кілька етапів підвищення пенсійних виплат.

У 2022 році відбудеться відразу кілька підвищень пенсійних виплат, що теоретично має підвищити рівень життя пенсіонерів.

Найближчий перерахунок заплановано на 1 березня. Це буде індексація виплат на 14%. При цьому враховується лише пенсія, без надбавок за стаж, вік тощо. Перерахунок пройде автоматично. Крім того, планується доплата до пенсії за віковими категоріями:

500 гривень щомісяця для тих, хто старший за 80 років;

400 гривень для тих, кому виповнилося від 75 до 80 років.

Також зросте розмір мінімальної пенсійної виплати. Якщо у жінки не менше 20 років стажу, а у чоловіка – 25, то пенсіонери старше 80 років отримуватимуть мінімум 2600 гривень, а люди віком 75-80 років – як мінімум 2500 гривень.

Наступні на черзі люди, старші 70 років. З жовтня 2022 року їм доплачуватимуть по 300 гривень щомісяця. Також за наявності повного страхового стажу їх пенсія не може бути нижчою за 3000 гривень.

Щодо людей віком від 65 до 70 років, то вони отримуватимуть не менше 2680 гривень за умови наявності повного страхового стажу.

Що впливає на розмір пенсії

Безперечно, трудовий стаж відіграє ключову роль у призначенні пенсії, адже без нього отримати пенсійні виплати неможливо.

Але якщо говорити про розмір виплати, то набагато важливіший особистий коефіцієнт. Тобто наскільки офіційна зарплата була більшою чи меншою, ніж по країні. Якщо кожен рік стажу збільшує пенсію лише на 1%, то особистий коефіцієнт може збільшити виплату втричі, а то й уп’ятеро.

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