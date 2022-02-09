Українці масово отримують платіжки з неіснуючими боргами: що кажуть у Нафтогазі

Розповідаємо, що робити, якщо вчасно платите за газ, але вам надсилають платіжки із боргами.





Українцям розповіли, що треба робити, щоб отримувати у платіжках лише актуальні цифри за використані обсяги блакитного палива.

Дані з лічильників потрібно подавати до облгазів з 1 по 5 число кожного місяця. Про це говорять у “Нафтогаз”. Справа в тому, що обсяги використаного газу розраховують саме оператори газорозподільних систем.

Саме ці компанії періодично навідуються до вас додому, щоб зняти показники лічильника та перевірити стан обладнання.

Як обробляються дані

Постачальники газу беруть інформацію щодо спожитих обсягів із офіційної платформи оператора газорозподільної системи. Потім обсяг множиться на ціну, зафіксовану в межах тарифного плану.

Якщо клієнт не повідомив показники лічильника або передав їх із запізненням, оператор ГРС розраховує остаточну ціну за граничними обсягами споживання. Якщо клієнта це не влаштовує, він може звернутись до облгазу, де йому проведуть перерахунок. Інформація буде відображена у платіжці наступного місяця.

Як формується ціна за транспортування блакитного палива

Основа тарифу – обсяг використаного газу за попередній період (для 2022 року це період із 1 жовтня 2020 по 30 вересня 2021 року). Потім цей показник ділять на 12 місяців та множать на тариф місцевого оператора ГРС.

Але виявляється, що у Кодексі ГРС є пункт про мінімальні обсяги споживання:

30 кубометрів для споживача, який використовує газ лише для приготування;

126 кубометрів для тих, хто використовує газ для підігріву води та готування;

314 кубометрів, де газ використовується комплексно, включаючи опалення.

Тобто навіть за менших обсягів вам нарахують більше.

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