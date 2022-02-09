Смачно та корисно: названий продукт, який захищає від Covid-19

Цей антибактеріальний продукт дуже люблять чимало українців. У ньому безліч вітамінів і мікроелементів, здатних активувати імунітет.





Добре відома брусниця, яку часто називають «царська ягода», здатна підвищити захисні властивості організму та протистояти різним інфекціям, у тому числі коронавірусам. Про це розповіла консультант із лікувального харчування Марина Сергієнко.

Фахівець стверджує, що брусниця – це справжній суперфуд. У складі брусниці є безліч корисних речовин та вітамінів. У ягоді міститься безліч вітамінів A, B, C і Е, а також залізо, магній та інші мікроелементи.

З давніх-давен лікувальні властивості брусниці активно використовувалися нашими предками. Протизапальний ефект допомагає ефективно боротися з ангінами та тонзилітами. Регулярне вживання брусниці дозволяє продовжити молодість та знизити ризик онкологічних захворювань. Також ця ягода активізує імунну систему, що підвищує реакцію організму на вторгнення патогенних мікроорганізмів.

Проте варто розуміти, що надмірне вживання цієї ягоди теж небажане. Особливо обережними потрібно бути людям із хронічними хворобами нирок, холециститом, гіпотонією, гастритом та виразковою хворобою шлунка.

Ну і, звичайно, вживання брусниці нездатне замінити вакцинацію. Імунна система хоч і починає посилено боротися з інфекціями, але коронавірус, особливо новий штам Омікрон може бути непередбачуваним. Справа в тому, що імунна система незнайома з таким різновидом патогену, тому єдиний спосіб запобігти хворобі – зробити щеплення.

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