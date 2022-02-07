Долар по 27 або 30 гривень: українців попереджають про швидку зміну курсу

Останні кілька тижнів українці насилу встигають стежити за курсом валют. Багато хто хвилюється, яким буде курс далі і що робити зі своїми заощадженнями. Аналітики дали прогноз, що буде з доларом найближчими днями.





Деякі учасники валютного ринку вважають, що курс долара в Україні може впасти до 27,7 гривні за долар замість 28,3 гривні за долар, які були минулого тижня.

Справа в тому, що учасники ринку вже звикли до постійних новин про можливе вторгнення РФ в Україну. Також негативно на гривню впливають інвестори. Оскільки є потреба витрачати валюту на купівлю енергоресурсів.

Аналітик Вадим Йосуб стверджує, що події останніх тижнів та заяви світових лідерів сприймаються як деескалація.

Якщо з понеділка не буде нових загострень ситуації, долар має знизитися по відношенню до національної валюти.

Аналітик прогнозує, що вже за тиждень долар може торгуватися на рівні 27,7 гривень за одиницю. Щодо готівкового долара у банках, то він коштуватиме на рівні 27,6-27,8 гривень.

Не менш важливу роль на міжбанку за умови політичної нестабільності відіграє Національний банк України. Щоб поповнити резерви, регулятор бере участь у торгах і вкладається в покупку валюту. Якби було інакше, гривня могла б зміцнитися сильніше.

А ось аналітик Андрій Гойлов вважає інакше. Він прогнозує, що наступного тижня гривня укріпиться на рівні 28,15 за долар. Щодо євро, то він послабшає до 31,85 гривні за одиницю.

Також не тішить той факт, що українські ОВДП стали менш привабливими для інвесторів. За 2 лютого держбюджет поповнився лише на 213,8 ​​мільйона гривень. Це найнижчий показник протягом останніх кількох років. Інвестори віддають перевагу «коротким» паперам через високий ризик вторгнення Росії.

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