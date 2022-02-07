2 повчальні історії українців про те, як їх обдурили з працевлаштуванням у Польщі: візьміть на замітку

Після карантинних обмежень у країнах Європи, українці нарешті знову можуть їздити на заробітки. Натомість активізувалися шахраї, які набирають громадян на роботу, обіцяють золоті гори, а в результаті обдирають і кидають ні з чим у чужій країні.





Агентство знову надіслало не тих

Житель Харківської області розповів, як нещодавно повернувся із Польщі. Він поїхав на заробітки з другом, зрештою провів у чужій країні 6 днів і повернувся ні з чим.

Хлопці влаштовувалися працювати через польське агентство. Їм запропонували роботу маляра порошкового фарбування. Оплата 27 злотих на годину (190 гривень) та безкоштовне житло. Чоловік звільнився з роботи в Україні, отримав дозвіл на роботу та поїхав до Польщі.

По приїзді «комфортне житло» перетворилося на будиночок поруч із цехом, де не було опалення, а спати доводилося без подушок та ковдр. Більше того, виявилося, що потрібний маляр рідкого фарбування, а не порошковий. З’ясувалося, що агенція надіслала не тих. Поляк сказав, що це ваші проблеми та розбирайтеся з агентством. У компанії з працевлаштування їм сказали, що ви, напевно, дебоширили, ось вас і не взяли.

Хлопці витратили кілька днів на пошук іншої роботи, але нічого не знайшли. Їм довелося повернутись додому ні з чим.

Обіцяли одну роботу, але відправили на іншу

Схожа ситуація сталася з Оксаною та Євгенією, переселенцями з Донбасу. Дівчата працювали на заводі в Обухові та отримували по 22-25 тисяч. Пізніше вони переїхали до Житомира і вирішили спробувати удачу та поїхали до Польщі.

Вони знайшли посередницю Яну в інтернеті ще у липні. Дівчата витратили 400 гривень на кур’єрську доставку документів, потім 1200 гривень за візи. У результаті посередниця зникла на два місяці. Вона відповідала на дзвінки, та виїзд постійно відкладався. Оксана та Євгенія планували працювати на складі з упаковки посуду. У результаті їм запропонували доплатити по 300 гривень, щоби працевлаштуватися на шоколадну фабрику.

У Польщі їх ніхто не зустрів, як обіцяли. Уся група вночі добиралася кілька кілометрів до місця обсервації. Там навіть не було спальних місць. Пізніше їх переселили у хостел. Але робота на фабриці була надто важка, а платили менше ніж обіцяли. Родичі Євгенії вислали їй гроші на дорогу додому, і вона поїхала.

А ось Оксана почала працювати на шоколадній фабриці. За тиждень їй вдавалося заробити близько трьох тисяч. Вона покинула цю роботу та знайшла іншу. То був автомобільний завод, де треба було фарбувати металеві деталі. За місяць там можна заробити близько 36 тисяч гривень. Пізніше робітників перевели до пральні, де доводилося працювати по 14-17 годин. Вона не могла спати від болю в ногах. Пізніше робочий день скоротили до 10-12 години.

Посередники масово дурять

Зазвичай, умови роботи в Польщі передбачаються 8-12 годинний робочий день. Понаднормові години оплачуються за подвійною ставкою, як і святкові дні. У результаті ніхто нічого не сплачує. Більше того, безкоштовне житло лише на перший місяць. Далі із зарплати відраховують по 500 злотих.

Посередники набирають українців як дешеву робочу силу. Заманюють хорошими вакансіями, а в результаті людина платить гроші за працевлаштування та стає заручником ситуації.

Плануючи працювати за кордоном, краще заздалегідь вивчати польську мову та шукати роботу самостійно. Більшість агентств та посередників лише хочуть на вас нажитися. Будьте обережні та працюйте лише легально.

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