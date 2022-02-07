Право на помилку або чому українці невчасно обмінюють долари та гривні на єни, франки та фунти

ФРС США готується змінювати монетарну політику А отже, 2022 рік буде важливим та переломним. На тлі змін весь світ чекає на зростання американської валюти, а значить – падіння курсу інших валют.





Щоб заробити якомога більше на коливаннях курсу, українці обирають альтернативу долару та євро у вигляді швейцарських франків, британських фунтів та японських єн.

Про це розповів аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт зазначає, що українці при купівлі іноземних валют ігнорують безліч важливих факторів.

Справа в тому, що при виборі валюти для інвестицій варто розуміти економічну ситуацію в країні, валюту якої ви купуєте. Макроекономіка кожного окремого регіону дуже відрізняється.

Наприклад, при виборі британських фунтів варто розуміти, що валюта не націлена на зростання, навіть незважаючи на брекзит і статус країни у фінансовому світі. Британський фунт сильно залежить від фінансової ситуації та пандемії.

Перспектива падіння фунта до долара США до рівня 1,27 проти поточної ціни 1,34 говорить про невигідність покупки фунтів зараз.

Також варто розуміти, що в Україні доводиться платити великий спред за конвертацію гривні у непопулярні валюти, такі як фунти, японські єни або австралійський долар.

При покупці таких валют варто розуміти, що ціна має зрости настільки, щоб покрити спред та принести дохід.

Також аналітик стверджує, що потрібно враховувати реалії 2022 року. ФРС США готується до змін у монетарній політиці. З цієї причини очікується зростання американської валюти, отже, падіння курсу інших валют.

Тобто купувати інші валюти у лютому 2022 року невигідно. Можливо, покупка таких валют стане вигідною у другій половині 2022 року, але аж ніяк не зараз.

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