Доллар по 27 или 30 гривен: украинцев предупреждают о скором изменении курса

Последние несколько недель украинцы с трудом успевают следить за курсом валют. Многие волнуются, каким будет курс дальше и что делать со своими сбережениями. Аналитики дали прогноз, что будет с долларов в ближайшие дни.





Некоторые участники валютного рынка считают, что курс доллара в Украине может упасть до 27,7 гривны за доллар, вместо 28,3 гривны за доллар, которые были на прошлой неделе.

Дело в том, что участники рынка уже привыкли к постоянным новостям о возможном вторжении РФ в Украину.

Также негативно на гривну влияют инвесторы. Есть необходимость тратить валюту на покупку энергоресурсов.

Аналитик Вадим Иосуб утверждает, что события последних недель и заявления мировых лидеров воспринимаются как деескалация.

Если с понедельника не будет новых обострений ситуации, доллар должен снизиться по отношению к национальной валюте.

Аналитик прогнозирует, что уже через неделю доллар может торговаться на уровне 27,7 гривен за единицу. Касательно наличного доллара в банках, то он будет стоить на уровне 27,6-27,8 гривен.

Не менее важную роль на межбанке в условия политической нестабильности играет Национальный банк Украины. Чтобы пополнить резервы регулятор участвует в торгах и вкладывает в покупки валюту. Если бы было по-другому, гривна могла бы укрепиться сильнее.

А вот аналитик Андрей Гойлов считает иначе. Он прогнозирует, что на следующей неделе гривна укрепится на уровне 28,15 за доллар. Касательно евро, то он ослабеет до 31,85 гривны за единицу.

Также не радует тот факт, что украинские ОВГЗ стали менее привлекательными для инвесторов. За 2 февраля госбюджет пополнился только на 213,8 миллиона гривен. Это самый низкий показатель за последние несколько лет. Инвесторы предпочитают «короткие» бумаги из-за высокого риска вторжения России.

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