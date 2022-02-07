ТОП-5 чоловічих імен, які ненавидять жінки

Психологи розповіли, чому звичні для слов’ян імена так не подобаються сучасним жінкам.





З різних причин, колись популярні чоловічі імена все менше подобаються жінкам. Психологи пояснюються це не модою та не енергетикою. Справа в звучанні та асоціаціях, які вони викликають.

Олександр

Гарне звучання цього імені зробило його одним із найпопулярніших у країні. У жінок воно викликає негативні емоції за рахунок широкого поширення. Сашко є у будь-якому колективі, через те, що ім’я на слуху, воно швидко набридає.

Іван

Поширене слов’янське ім’я не викликає захоплення у жінок. Більше того, чоловіки з ім’ям Іван дратують дівчат. Аж надто сильно у прекрасної половини ім’я асоціюється з Іванком-дурником.

Олег

В останні роки ім’я втрачає позиції. По-батькові Олегівна чомусь викликає суперечливі та неприємні почуття у жінок. А оскільки багато дівчат думають про майбутнє своїх нащадків, ім’я Олег їх не приваблює.

Сергій

Ім’я з гарним значенням «ясний» сьогодні не користується популярністю. Як і у випадку з Олегами, дівчата дедалі частіше відмовляються називати синів Сергіями. Ім’я втрачає позиції і багато носіїв цього імені приречені на труднощі у відносинах з жінками.

Валентин

Гарне латинське ім’я не подобається жінкам через його скорочений варіант – Валя. Чомусь вважається, що носіям імені бракує мужності, нібито у них слабкий характер. Це далеко не так, але така думка існує, а значить, Валентини приречені на проблеми у пошуку супутниці по життю.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿