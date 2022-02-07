Народжені, щоб страждати: ТОП-3 найнещасніші знаки зодіаку серед жінок

Три представниці зодіакальної дюжини просто запрограмовані на невдачу.





Так склалося, що доля усміхається не всім людям. Є жінки, котрим легко дається все: сім’я, квартира, гроші. А є Терези, Діви та Близнюки, яких астрологи вважають найнещаснішими знаками зодіаку серед жінок.

Близнюки

У жінок, народжених під знаком близнюки, дуже складний характер. Саме він перешкоджає їм бути щасливими. Ще одна негативна риса характерну – надмірна самокритика. Представники знаку люблять копатися в собі, а це ні до чого хорошого не приведе. Щоб отримати щастя, дівчата-Близнюки повинні знайти сильного партнера, який стане для них другом та помічником, щоб приймати їх такими, якими вони є насправді.

Діва

Життя дів – схоже на нескінченну смугу перешкод. Вони дуже намагаються зробити все ідеально, але на це йде занадто багато часу. Часто Діви страждають від постійного підпорядкування. Йдеться не лише про роботу, а й про сім’ю. Представники знаку вважають за краще займати позицію жертви і забувають, як це, бути по-справжньому щасливою.

Терези

Головна проблема представниць цього знаку – невпевненість у собі. Терези можуть бути талановитими, але вони абсолютно не вірять у свої сили. Саме з цієї причини жінки, народжені під знаком Терезів, часто відкладають важливі рішення на потім. Вони легко піддаються впливу інших людей, через що їх часто використовують.

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