Складено гороскоп на тиждень із 7 по 13 лютого для всіх знаків зодіаку

Астролог Сергій Седашов розповів, чого очікувати від зірок найближчого тижня.





З 7 по 13 лютого більшість знаків зодіаку будуть у романтичному настрої. На багатьох чекають цікаві знайомства, любов і нові стосунки. У діловій сфері зірки прогнозують успіх, але лише серйозним та наполегливим. У той же час буде особливо загострена інтуїція, використовуйте проникливість для бізнесу.

Гороскоп на тиждень для всіх знаків

Овен

Овни отримають час, щоб розпланувати всі справи та скласти список завдань. У особистих відносинах будуть складнощі, можливі конфлікти, тому варто бути трохи стриманішим, щоб згладити ситуацію.

Телець

На представників цього знака чекає успіх у особистому житті. У них пробудяться пристрасть та ніжність. Цей тиждень є несприятливим для прийняття важливих рішень.

Близнюки

Цього тижня представники знаку мають чудову можливість вирішити всі проблеми: від особистого життя до хобі. Зосередьтеся, дійте швидко та впевнено.

Рак

Цей тиждень буде складним щодо відносин з рідними людьми. Спробуйте побачити в людях найкращі якості та виявіть шляхетність. А ще краще, працюйте посилено, щоби не залишалося часу на конфлікти вдома.

Лев

Для Лева цей тиждень буде складним у плані самореалізації. Це може негативно вплинути на самооцінку. Краще влаштуйте собі відпочинок та не приймайте жодних важливих рішень.

Діва

Цей тиждень для Дів – справжнє свято. У них буде достатньо можливостей, щоб змінити життя на краще. Дозвольте енергії розкритися, щоб відчути пристрасть та успіх.

Терези

Цей тиждень буде сприятливим для серйозних справ. А ось для романтики краще почекати більш слушного моменту. Намагайтеся контролювати себе, щоб потім не шкодувати про різкість.

Скорпіон

Представники знаку на цьому тижні можуть вирішити питання в особистому житті. Подаруйте собі справжню пригоду, спробуйте реалізувати свої мрії та плани. Зірки у цьому всіляко допоможуть.

Стрілець

Стрільців чекають яскраві та продуктивні дні. Представникам знаку легко направити енергію в потрібне русло. Прийняті рішення будуть правильними, і незабаром можна буде насолоджуватися результатами роботи.

Козеріг

Цей тиждень буде сповнений несподіванок. Вам захочеться вихлюпнути енергію, просто зробіть це. Кращого часу, щоб проявити сильні почуття, може не бути.

Водолій

Представникам знаку варто залишитися наодинці із собою та своїми емоціями. Спробуйте розібратися в почуттях, як тільки зрозумієте, що до чого, дійте. Краще часу для того, щоб проявити себе може не бути.

Риби

Для Риб цей тиждень буде дуже сприятливим. Енергія, впевненість у собі та почуття гармонії – це те, що потрібно для створення ідеального життя. Проведіть тиждень, щоб задовольнити себе, забудьте про оточуючих.

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