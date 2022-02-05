Названы три знака Зодиака, для которых февраль станет настоящим испытанием на крепость

Гороскопы на 2022 год составляются со скоростью света. Только и успевай читать новые подборки, между прочим перекликающиеся между собой. Если прогнозы сразу нескольких именитых астрологов совпадают, значит, стоит над ними задуматься. Недавно появился подробный прогноз на весь год, согласно которому февраль должен быть очень хорошим месяцем.





Закончился Ретроградный Меркурий, впереди весна — вроде бы все способствует хорошему и приподнятому настроению. Однако, к сожалению, положительно зима окончится не для всех знаков. Трем придется столкнуться со многими неожиданными трудностями.

Овен

У Овнов есть одна черта характера. Они всегда добиваются того чего хотят, они очень упрямы и упорны. Именно в феврале эта черта будет неуместной и очень им будет мешать. Определенных целей добиться не удастся, а все старые и действенные методы покажутся бессильными. Астрологи рекомендуют не плыть против течения и просто принять тот факт, что иногда может быть все не так, как нам хочется.

Скорпионы

Этот знак будет ощущать непонятную подавленность, тоску, эмоциональное выгорание, а также апатию ко всему, что вокруг происходит. Во второй половине месяца наступит момент, когда захочется опустить руки и ничего не делать. Дайте себе возможность побыть в этом состоянии, но не затягивайте его дольше трех дней, иначе рискуете получить депрессию. В конце концов ничего не вечно, и ваше плохое настроение тоже.

Весы

Весы будут иметь полно финансовых проблем. Деньги будут тратиться очень быстро, а зарабатываться медленно. Постоянно будут появляться новые расходы, и, возможно, придется даже немного влезть в долги. Очень обдуманно делайте все покупки, и откажитесь на время от покупки вещей, которые не являются первоочередной потребностью. Придется немного экономить.

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