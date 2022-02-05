Потужний розворот: відомий курс долара на понеділок 7 лютого

Національна валюта України все міцнішає. Після стрибка курсу долара майже до 29 грн., п’ятничні торги на Міжбанку показали зворотну динаміку. Тиждень завершився майже повною відсутністю попиту на «американця», а його ціна скотилася фактично до 28 грн./$. Тим часом єдина європейська валюта навпаки здорожчала.





Різкий спад попиту на долар здивував більшість фінансових експертів. Як зазначила Анна Золотько, очільниця департаменту скарбничих операцій Юнекс Банку, торги у п’ятницю 4 лютого розпочиналися з котувань у межах 28,22 та 28, 24 грн/$. Однак лише за годину пропозиція американської валюти почала стрімко збільшуватися, натомість попит залишався та тому самому рівні. Таким чином ще до обіду курс долара опустився до позначки 28,12 грн/$.

Інтерес до «американця» не виявили навіть імпортери енергоресурсів. Тож у ситуацію довелося втрутитися Національному банку, щоб не допустити різкого падіння курсу. За приблизними оцінками спеціалістів, НБУ на п’ятничних торгах скупив близько 60 млн. дол.

Значний дисбаланс попиту та пропозиції на валюту США не змогли вирівняти навіть дії інвесторів, які за минулий тиждень позбулися майже 2,7 млрд. грн. облігацій внутрішнього державного займу, перевівши їх у долари. Та вочевидь цього будо не достатньо щоб зупинити падіння долара.

Чекати ослаблення гривні не варто й від масштабної поставки газу, за яку в лютому доведеться заплатити близько 8 млрд. грн. Частину вказаної суми у Нацбанку вже сформували, а решту рівномірно розподілили на увесь місяць. Тож глобального попиту на валюту найближчими днями не очікується. Хіба що Росія підкине дров у політичний вогонь та змусить інвесторів вкотре злякатися за свої гроші в українських ОВДЗ.

Наразі ж Національний банк вважає ситуацію на ринку України доволі стабільною. На понеділок 7 лютого регулятор встановив наступні ціни на іноземну валюту:

долар США – 28,14 грн./$

євро – 32,27 грн./€.

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