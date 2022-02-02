Держава може залізти у кишеню: українців попередили про запас валюти під подушкою

Якщо на Україну хтось надумає напасти, запровадять ліміт на зняття готівки. У зв’язку з цим необхідно пам’ятати і про такий сценарій, а отже, міцні фіатні гроші на руках зайвими не будуть, передає Ubr.ua з посиланням на коментар засновника компанії Performance Managment Сергія Сарояна.





Він зазначає, що у разі війни потрібно бути готовим до несподіванок, але якщо платіжна інфраструктура все-таки функціонуватиме, карти іноземних емітентів з великою ймовірністю діятимуть.

Керуючий партнер Hugs’Fund Ерік Найман поділяє думку, що готівку у разі бойових дій на нашій землі потрібно зняти заздалегідь, а ще краще – зберігати в доларах.

Сароян пояснює, що рахунок в іноземному банку може точно стати в нагоді, навіть з урахуванням повної зупинки безготівкових розрахунків, тому що в такому разі гроші будуть краще захищені.

Ця теза доводить історія: у деяких країнах у кризовий час до громадян відкрито лізуть у кишеню. Так, у 2013 році на Кіпрі уряд пішов на провокативний крок: було вирішено зняти 10% із депозитів, розміщених у кіпрських банках.

При цьому у разі повномасштабної війни гроші можуть примусово забирати зі значно більшою ймовірністю. Будь-який серйозний шок погано відбивається на національній валюті, так що війна з РФ або будь-ким може стати причиною девальвації гривні. З цим борються запровадженням обмежень на купівлю та обмін валюти. Тому заощадження в доларах та євро – добрий хедж, притулок від непередбачених обставин.

Прості висновки, що потрібно мати вдома:

міцний запас валюти;

рахунок за кордоном (банківський чи інвестиційний).

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