Более 30 тысяч в месяц: у кого из работников в Украине самые лучшие зарплаты

Многие украинцы выезжают за границу сетуя, что в Украине получают низкую зарплату. Но как оказалось, даже на родине можно зарабатывать более 1 тыс. евро в месяц. Важно только правильно выбрать профессию и сферу деятельности.





Кто зарабатывает более 30 тысяч гривен?

Самые большие зарплаты согласно данным 2021 года в Украине получают работники отрасли финансов и страхования. Средняя заработная плата этих специалистов составляет 31,3 тысячи гривен. Такой доход более чем вдвое превышает среднюю зарплату в стране, которая сейчас равна 14,3 тыс. грн.

Кто получает доход более 20 тысяч гривен?

В среднем 29,9 тыс. грн. зарабатывают специалисты в сфере телекоммуникации и информации. За последний год работники этой отрасли еще и получили существенное повышение почти в 3 тыс. грн.

Не отстают по уровню зарплат и сотрудники органов госуправления, обороны и обязательного соцстрахования. Средний оклад в этой отрасли составляет около 27 тыс. грн.

Ученые и технические специалисты сейчас также зарабатывают вполне приличные деньги – в среднем 24,8 тыс. грн.

Кому платят больше 15 тыс. грн?

Финансовый предел в 15 тыс. грн, или 500 евро, преодолел целый ряд популярных в Украине отраслей деятельности. Среди них:

промышленность – средняя зарплата 18,1 тыс. грн;

транспорт и логистика, доставка, почтовые услуги, складское хозяйство – 16,7 тыс. грн;

сельское, лесное и рыбное хозяйство – 16 тыс. грн;

торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов – 15,9 тыс. грн;

сфера услуг – 15,8 тыс. грн;

искусство, развлечения и спорт – 15,5 тыс. грн.

Так что заработать в Украине более 1 тыс. евро вполне реально. Даже если сейчас вы работаете в неприбыльной отрасли, можно переквалифицироваться и попробовать себя в профессии, которая относится к перечню высокооплачиваемых. Тогда не нужно будет выезжать на заработки, ведь приличные деньги за свой труд вы сможете получать и на родине.

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