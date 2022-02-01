В 2022-м будет четыре дня, когда можно полностью изменить свою судьбу: все из-за мощного воздействия небесных светил

Тем ярым скептикам, которые все еще не верят в мощь Ретроградного Меркурия, солнечного и лунного затмения эта статья может быть не интересна. А вот всем остальным очень даже да.





Если вы по крайней мере немного интересуетесь астрологией, любите читать гороскопы, и верите в магичность определенной даты или периода, то эта информация будет для вас очень полезна.

Астрологи проанализировали 2022 год и оказывается, в течение него нас ждет четыре мощных затмения: два Лунных и два Солнечных. В этом году они будут провоцировать не только эмоциональную нестабильность, но и могут стать толчком к кардинальным изменениям.

В эти дни можно полностью изменить свою судьбу

Лунные и Солнечные затмения придутся на следующие числа: 30 апреля, 16 мая, 25 октября и 8 ноября. В эти дни вы можете смело начинать новую страницу жизни и быть уверенными, что все удастся. Планеты и небесные светила будут этому способствовать. Вот, что нужно знать:

Подготовьтесь. Перед этими датами кропотливо подумайте, что вы желаете. Возможно, это будет старт вашего бизнеса, возможно просто новый образ или освоение новой профессии. Не бросайтесь в крайности, имейте одну глобальную цель и трезво оценивайте свои шансы на успех. Конкретно в эти дни не делайте слишком много дел. У вас должен быть чистый и ясный разум. Никаких раздражителей, никакой паники или суеты. Минимизируйте риски. Помните, что все получится только если вы тщательно продумали каждый пункт. Спонтанность и рискованные решения к добру не приведут. К примеру, от кредитов лучше отказаться. Любую ошибку, сделанную в эти периоды, придется исправлять минимум последующих 6 лет.

А еще, именно в эти периоды астрологи рекомендуют избавляться от старья в доме. Считается, что вместе с ним вы избавитесь от всего ненужного, освободив место для хорошего.

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