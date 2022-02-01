У 2022-му буде чотири дні, коли можна повністю змінити свою долю: все через потужний вплив небесних світил

Тим затятим скептикам, які все ще не вірять в потужність Ретроградного Меркурія, сонячного та місячного затемнення ця стаття може бути не цікавою. А от всім іншим, навпаки.





Якщо ви принаймні трішки цікавитеся астрологією, полюбляєте читати гороскопи, та вірите в магічність певної дати або періоду, то ця інформація буде для вас дуже корисною.

Астрологи проаналізували 2022 рік і виявляється, протягом нього нас чекає аж чотири потужних затемнення: два Місячних і два Сонячних. Цьогоріч вони провокуватимуть не лише емоційну нестабільність, а й можуть стати поштовхом до кардинальних змін.

В ці дні можна повністю змінити свою долю

Місячні та Сонячні затемнення припадуть на наступні числа: 30 квітня, 16 травня, 25 жовтня і 8 листопада. В ці дні ви можете сміливо починати нову сторінку життя, і бути впевненими, що все вдасться. Планети і небесні світила дуже цьому сприятимуть. Ось, що треба знати:

Підготуйтеся. Перед цими датами ретельно подумайте, що ви хочете. Можливо це буде старт вашого бізнесу, можливо просто новий образ, чи освоєння нової професії. Не кидайтесь в крайнощі, майте одну глобальну мету і тверезо оцінюйте свої шанси на успіх. Конкретно в ці дні не робіть надто багато справ. У вас має бути чистий і ясний розум. Жодних подразників, жодної паніки, чи метушні. Мінімізуйте ризики. Пам’ятайте, що все вдасться лише якщо ви ретельно продумали кожен пункт. Спонтанність і ризиковані рішення до добра не приведуть. Наприклад, від кредитів краще відмовитися. Будь-яку помилку зроблену в ці періоди доведеться виправляти мінімум наступних 6 років.

А ще, саме в ці періоди астрологи рекомендують позбуватися від мотлоху в домі. Вважається, що разом з ним ви позбудетеся від всього непотрібного, звільнивши місце для хорошого.

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