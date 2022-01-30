Аналітики розповіли, куди українці найчастіше інвестують гроші

Українці вкрай стурбовані стрімкими темпами зростання інфляції, цінами на енергоносії та продукти. Багато громадян зберігають заощадження у валюті, а 5,1% вважають за краще інвестувати у криптовалюти.





Такі дані надала дослідницька компанія Gradus. Опитали 1000 українців різного віку.

Аналітики компанії зазначають, що українці все частіше воліють вкладати гроші в альтернативну валюту. 5,1% громадян України вже проводили операції з криптовалютами та/або блокчейном.

Більше половини опитаних Gradus розповіли, що вони знаються на поняттях криптовалют. Кожен п’ятий українець – 20,7% опитаних у віці 18-24 років – хоч раз у житті купував/продавав криптовалюту або брав участь у ICO, первинному розміщенні монет.

За даними світової консалтингової компанії TripleA, 12,73% українців володіють криптогрошима. Це при тому, що середній світовий рівень залученості до криптовалюти у 2021 році становив лише 3,9%.

Водночас, популярний серед українців спосіб збереження та примноження грошей – купівля валюти. Люди старшого віку віддають перевагу інвестуванню в нерухомість та дорогоцінні метали.

Якщо розглядати у відсотковому співвідношенні, то серед тисячі опитаних 42% віддають перевагу заощадженню в американській валюті. Зберігають накопичення у євро 22% респондентів. Серед опитаних є 6,9% українців, які зберігають заощадження виключно у гривнях.

В іншій іноземній валюті заощадження тримають 5,5% українців, решті 23,8% наших громадян важко дати відповідь.

Як видно з цих даних, українці охоче сприймають нові технології та все частіше зберігають заощадження у криптовалютах. При цьому варто враховувати ризики, адже курс може як зрости, так і стрімко впасти.

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