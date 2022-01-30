Аналитики рассказали, где украинцы хранят сбережения

Украинцы крайне обеспокоены стремительными темпами роста инфляции, ценами на энергоносители и продукты. Многие украинцы хранят сбережения в валюте, а 5,1% предпочитают инвестировать в криптовалюты.





Такие данные предоставила исследовательская компания Gradus. Опросили 1000 украинцев разного возраста.

Аналитики компании отмечают, что украинцы все чаще предпочитаются вкладывать деньги в альтернативную валюту. 5,1% граждан Украины уже проводили операции с криптовалютами и/или блокчейном.

Более половины опрошенных Gradus рассказали, что они разбираются в понятиях криптовалют. Каждый пятый украинец – 20,7% опрошенных в возрасте 18-24 лет хоть раз в жизни покупал/продавал криптовалюту или принимал участие в ICO, первичном размещении монет.

По данным мировой консалтинговой компании TripleA 12,73% украинцев владеют криптоденьгами. Это при том что средний мировой уровень вовлеченности в криптовалюты в 2021 году составил всего 3,9%.

В то же время популярный среди украинцев способ сохранения и приумножения денег – покупка валюты. Люди старшего возраста отдают предпочтение инвестированию в недвижимость и драгоценные металлы.

Если рассматривать в процентном соотношении, то среди тысячи опрошенных 42% отдают предпочтение сбережения в американской валюте. Хранят накопления в евро 22% респондентов. Среди опрошенных есть 6,9% украинцев, которые хранят сбережения исключительно в гривнах.

В другой иностранной валюте сбережения 5,5% украинцев, остальные 23,8% наших граждан затруднились дать ответ.

Как видно с этих данных, украинцы охотно воспринимают новые технологии и все чаще хранят сбережения в криптовалютах. При этом стоит учитывать риски, ведь курс может как вырасти, так и стремительно упасть.

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