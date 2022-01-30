Що потрібно їсти, щоб покращити зір: поради дієтолога

Лікар-дієтолог Керолін Вільямс з США розповіла, які продукти варто регулярно вживати, щоб зміцнити здоров’я очей.





Для гостроти зору необхідно вживати продукти, які містять вітамін А. Він сам по собі корисний для очей, оскільки підвищує гостроту зору та зміцнює рогівку.

Для здоров’я очей дуже корисно їсти моркву, гарбуз та інші жовто-оранжеві овочі. Справа в тому, що свій колір вони одержують за рахунок високого вмісту бета-каротину. При попаданні в організм він перетворюється на вітамін А.

У списку корисних для очей продуктів морська риба, батат, шпинат, яйця, устриці.

Також для захисту очей потрібні вітаміни С та Е. Вони містяться у форелі, скумбрії, сардинах, лососі, квасолі, мигдалі, папаї.

За рекомендацією ВООЗ до раціону дорослої людини повинні входити горіхи, які багаті на фосфор, калій, корисні жири. Ці речовини потрібні для нормального функціонування зорової системи.

До речі, вчені з Канади та Іспанії виявили, що кофеїн покращує функцію окорухової системи, оскільки він підвищує швидкість руху очей та впливає на різні зорові навички, такі як контрастна чутливість (здатність бачити об’єкти, які слабко відрізняються від фону). Також вчені відзначають, що випита вранці кава заважає організму повною мірою засвоювати корисні речовини, які надходять до шлунка з їжею.

Звичайно, лише правильне харчування не допоможе зберегти зір чи покращити його. Необхідно регулярно робити вправи, щоб очі відпочивали. При роботі за комп’ютером щогодини хоча б на 10 хвилин відходьте від монітора, щоб дати очам відпочити.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿