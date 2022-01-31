Популярний оператор мобільного зв’язку піднімає ціни: скільки платитимемо з 1 лютого

Йдеться не про всі тарифні плани, а лише про пакети з інтернетом, які абоненти замовляють як доповнення до основного тарифу. Частина пакетних послуг може зникнути за кілька днів, оскільки не користуються попитом. Натомість з’являться нові тарифи.





Як повідомляють у Київстар, оновиться одразу кілька тарифних планів.

Пакети з регулярним терміном дій (пакети 250/500/1000/3000/5000/7000 Мб) на підписці та пакети «Пошук» /«Розваги» на контрактній формі обслуговування перестануть діяти у всіх користувачів 31 січня о 23:59:59. А ось абонентам передоплаченого зв’язку, що користуються пакетами 250/500/1000/3000/5000/7000 Мб 1 лютого нарахують пакет «VIP-Інтернет-безлім» на 30 днів безкоштовно.

Мобільний оператор ретельно аналізує попит на свої послуги та зазначає, що користувачі набагато частіше замовляють додаткові пакети мобільного інтернету «День онлайн» або 5 Гб без оплати як «Суперсили» у нових тарифах Київстар. Саме тому оператор мобільного зв’язку вирішив запропонувати нові пакети, а застарілі деактивувати.

Зазначимо, що у Київстар обіцяють виплатити компенсацію, якщо у користувачів оплачено пакет інтернету на тривалий період, тобто на триваліший термін, ніж до 1 лютого. Щоб отримати свої гроші назад, необхідно звернутися до мобільного оператора за номером 466 або зв’язатися з представниками оператора мобільного зв’язку Київстар в офіційній групі у Facebook.

Нагадаємо, що раніше Київстару вдалося розігнати швидкість мобільного інтернету до рекордного показника в 1,1 Гб, щоправда, в лабораторних умовах. Це означає, що швидкість передачі мобільних даних істотно зросте, що вкрай важливо в умовах збільшення кількості контенту високої якості, такого як 4K і FullHD.

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