Как группа крови влияет на нашу жизнь: корейский гороскоп

Астрологи уверены, что характер человека формируется на основании многих параметров. И это не только дата рождения и имя, но еще и группа крови.





Корейский гороскоп утверждает, что люди делятся на четыре типа по группам крови. Астрологи уверены, что каждая из них – это не только физиологический показатель, но и важный параметр, влияющий на характер и тип личности.

Тип 0 (I группа) – охотники

Корейский гороскоп называет людей с I группой крови охотниками. Они полны энергии, целеустремленные и обладают внутренней силой. Представители этой группы привыкли полагаться только на себя, они трезво мыслят даже в экстремальных ситуациях.

Трудоспособность, смелость и оптимизм позволяют людям с первой группой крови достигать финансового успеха в молодом возрасте. Однако тип 0 может страдать от излишней прямолинейности с близкими. Лучшие партнеры для них человек с II или III группой крови.

Тип А (II группа) – хозяева

Люди этого типа невероятно терпеливые. Они тоже усердные и трудолюбивые, поэтому не бросают дела на полпути. Представители этой группы готовы бесконечно обустраивать свой дом, чтобы создать свою уютную «берлогу».

Хозяева справедливые к окружающим, хотя иногда с трудом начинают новое дело. Важная задача для них – научиться отдыхать и отвлекаться от работы. Лучшая компания для них – люди с I группой крови.

Тип В (III группа) – странники

Представители этой группы очень сдержанные и скрытные. Они никогда не покажут свои настоящие чувства, даже когда эмоции их переполняют. Несмотря на холодность и неприступность, они очень творческие и впечатлительные.

Несмотря на переменчивость настроения, странники умеют принимать решения и искать пути решения проблем. Им сложно на одном месте, люди этой группы обожают жить в своем мире грез и фантазий. Лучшие компаньоны для них – люди с IV группой крови.

Тип АВ (IV группа) – философы

Люди с этой группы очень романтичные, но при этом они сильные лидеры. Философы умеют находить общий язык с людьми, что помогает им в карьере и личной жизни. Представители этой группы остроумные, интеллигентные и добрые, но им сложно принимать серьезные решения.

Люди этого типа часто теряют связь с реальным миром, особенно когда переполнены эмоциями. От этого их поступки могут быть необдуманными. Лучшая пара для философов – такой же философ.

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