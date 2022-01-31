Добавят по 523 гривны: кому из пенсионеров поднимут пенсию дважды

В Министерстве социальной политики рассказали, кто из пенсионеров может рассчитывать на получение надбавки в этом году.





В 2022 году планируется сразу несколько этапов повышения пенсионных выплат. Уже в марте планируется индексация выплат. После чего надбавку получат военные пенсионеры. В Минсоцполитики обещают, что средняя надбавка составит около 700 гривен.

Власти планируют на протяжении текущего года поднять пенсии участников боевых действий сразу два раза. Отметим, что размер выплаты полностью зависит от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Сумму рассчитывают на основании 25% от его значения. В декабре 2021 года прожиточный минимум вырос до 1934 гривен, в итоге надбавка составит 483 гривны и 50 копеек.

В июле 2022 года власти планируют повысить прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц до 2027 гривен. По итогу надбавка вырастет до 506 гривен 75 копеек. Затем будет еще одно повышение, оно запланировано на декабрь 2022 года. Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырастет до 2093 гривен, а за ним увеличится размер надбавки – до 523 гривен 25 копеек.

Учитывая темпы инфляции и сложную геополитическую ситуацию в стране такая надбавка не будет казаться существенной. Конечно, власти стараются регулярно повышать пенсионные выплаты для всех категорий населения, но они почти неощутимы для украинцев.

Напомним, что в 2022 году также планируются надбавки за возраст в 500, 400 и 300 гривен для тех, кто достиг 80, 75 и 70 лет соответственно. Доплату получат те, у кого есть необходимый минимум страхового стажа.

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