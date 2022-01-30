Как сэкономить в аэропорту: 10 лайфхаков для туриста

Туристы в путешествии могут потратить много денег, которые они могли бы сэкономить, если бы подумали об определенных вещах заранее.





Эксперты в сфере личных финансов поделились 10-ю самыми распространенными ошибками в аэропортах, на которых можно сэкономить.

Дорогая стоянка.

Вы можете не платить за дорогую стоянку возле аэропорта. Валентина Пашина – эксперт в сфере денег и бюджета – напоминает, что стоимость паркоместа зависит от продолжительности вашего путешествия. “Авто можно оставить в 1-2 км от аэропорта, это будет значительно дешевле”, — утверждает Валентина.

Большие расходы на хранение багажа.

О расходах на багаж следует подумать еще перед поездкой, поскольку обычно это обходится довольно дорого. Поэтому в следующий раз берите минимальное количество вещей, а если путешествие долгое, то внесите за багаж предоплату и зарегистрируйте его заранее.

Бутылка для воды.

Если приходится летать с пересадками, сэкономить поможет многоразовая бутылка для воды. Цены в аэропортах вдвое или втрое выше, чем в городе, а ждать рейс иногда приходится несколько часов. В аэропорту сможете набрать в бутылку простой фильтрованной воды, что в сумме снизит затраты на десятки, а может и сотни долларов.

Покупки.

Не стоит закупаться в аэропортах. Джеймс Дюнавант – генеральный директор фин. платформы Теnd – уверен, что цены в аэропортах намного выше, чем цены в простых местных магазинах. Они могут отличаться даже в магазинах аэропорта.

Неправильно упакованный багаж.

У авиалиний есть ограничения по ручной клади. Следует помнить, что при себе в сумке должны быть только самые необходимые вещи. Еще обдумайте ваши действия, если рейс задержат или потеряется ваш основной багаж.

Дополнительные платные преимущества.

Следует предварительно исследовать, предоставляет ли авиакомпания дополнительные бесплатные возможности, например: пребывание в определенном зале ожидания или ваучеры. Однако обычно в стандартных залах есть все необходимое – Wi-fi, еда и напитки.

Расходы на еду.

Если вы не хотите лишних расходов, приобретите еду раньше времени или приготовьте собственноручно (главное ее съесть до начала посадки). Еду на борту лучше тоже заказать раньше времени, потому что во время полета цена будет значительно выше.

Дорогая аренда автомобиля.

При аэропортах функционируют специальные агентства, которые дают в аренду автомобили, однако цены там могут доходить до небес. Советуем заранее арендовать автомобиль в компаниях недалеко от аэропорта или проехаться на общественном транспорте.

Дорогое такси.

Uber дешев не во всех странах, а другие таксисты могут внезапно повысить цену подъехав под вход аэропорта. Рекомендуем воспользоваться автобусами, которые часто стоят недорого или вообще бесплатные.

Незапланированные расходы.

Во время поездки вы можете купить еще один сувенир или найдете очень крутой музей, который не входил в ваш маршрут. В крайнем случае, вам может стать плохо и придется ехать в больницу, поэтому добавьте в свой бюджет еще немного денег.

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