Видаліть їх негайно: ці програми можуть нашкодити смартфону та його власнику

Для смартфонів написані сотні тисяч програм, але не всі вони безпечні. Навіть якщо ви завантажуєте програму з офіційного магазину, це не є 100% гарантією безпеки.





Умільці вміють обходити модерацію та викладати софт, який може зашкодити смартфону або його власнику. А вони з цієї хитрої справи, звичайно, заробляють. У цій статті ми розповімо про ознаки додатків, які краще не ставити або видалити, якщо вже встановлені.

Завантаження за посиланням

Будь-який софт для смартфона бажано встановлювати з офіційних магазинів програм, які рекомендовані розробниками. Хоч і модерацію умільці можуть оминути, але принаймні в магазині є оцінка та відгуки. До того ж шкідливий об’єкт буде швидко видалено за скаргою. А ось завантаживши і запустивши .apk файл, можна очікувати будь-чого від такої програми.

Клінери

У будь-якому сучасному смартфоні є вбудовані інструменти очищення, які працюють не гірше, ніж сторонні. Справа в тому, що програми-клінери вимагають дуже багато дозволів і можуть використовувати ваш гаджет для своїх цілей. Пам’ятаємо, поставили на свій смартфон таку програму, так він став навпаки працювати повільніше.

Заробіток

“Встанови додаток і заробляй пасивно 100500 $ на день” – напевно ви бачили подібну рекламу. У 99% ви нічого не заробите, або, припустимо, заробите 10 $ за те, що програма у вас працюватиме на фоні півроку. А за цей час такий софт може наробити темних справ із використанням вашої IP адреси, занапастити батарею та спожити трафік. Як то кажуть, безкоштовний сир буває лише в мишоловці. І то тільки для другої миші.

Різні прискорювачі смартфона

Вкрай шкідливі програми. Як мінімум, вони можуть не працювати взагалі, а, як максимум, здатні загробити ваш пристрій, наприклад, якщо він піддавався раніше рутуванню. Як показує практика, такий софт не тільки марний, але ще й займається своїми справами витрачаючи дорогоцінні ресурси вашого пристрою. Неможливо додати пару гігабайт оперативної пам’яті за допомогою програми – вона буде в тій кількості, в якій була закладена виробником.

Віджети

Не сперечаємося, дивитися стрічку новин, погоду, курс валют та іншу інформацію, нікуди не заходячи, дуже зручно. Але такий софт сильно витрачає заряд батареї та забирає ресурси смартфона. До того ж частота оновлення таких віджетів залишає бажати кращого і іноді, щоб переглянути погоду, доводиться чекати кілька секунд, поки дані оновляться. Користуйтеся ними лише в тому випадку, якщо це необхідно.

Те, що пов’язано з медициною

Наприклад, різні вимірювачі пульсу та тиску. Досі з іронією згадуємо ситуацію, коли розумний годинник показував пульс 60 на манекені, хоча в годиннику використовується інша технологія. Ці можливості у смартфоні далеко не точні та працюють, аналізуючи пульсацію за допомогою звичайної камери.

Маловідомі браузери та антивіруси

Можуть збирати абсолютно будь-яку інформацію та робити свої справи на вашому смартфоні, тому що вимагають великої кількості дозволів. Сюди ж і відносимо маловідомі антивіруси — практичної користі від них немає, а створюються вони саме з метою використання вашого телефону для своїх цілей.

Сумнівні можливості

Наприклад, пов’язані з езотерикою чи детекцією брехні. Якщо прочитати угоду в таких програмах, то в них чорним по білому написано, що інформація надається виключно з розважально-дозвільною метою.

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