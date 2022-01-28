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В марте пенсионерам досчитают по 700 гривен: кто в первую очередь получит доплату?

28.01.2022
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Весна этого года для многих пенсионеров начнется с приятной новости. Им досчитают по несколько сотен гривен до пенсии. Кто-то получит чуть больше сотни гривен, тогда как другим доплатят по 400, 500 и даже 700 грн.


Индексация произойдет в связи с ростом прожиточного минимума, благодаря чему вырастут не только пенсии, но и минимальная зарплата. Кому перечислят деньги в первую очередь? И кто претендует на самую большую выплату? Рассказываем.

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В марте повышение получит четыре категории граждан

В первую очередь пенсии повысят наиболее уязвимым категориям населения. А также тем, кто подпадает под так называемый “возрастной” перерасчет.

  1. По 700 гривен в марте получат военнослужащие.
  2. На 400 грн повысят минимальную пенсию, которую получают лица с инвалидностью. А также лица, получившие травмы, которые привели к инвалидности в результате ликвидации аварии на ЧАЭС.
  3. Страховые пенсии, назначенные к 2019 году в среднем увеличатся на 500 грн.
  4. По 300 грн досчитают пенсионерам, которым исполнилось по 70 лет. В целом доплата касается возрастной категории 70-75 лет. Правда, здесь еще не все однозначно, ведь раньше была информация, что данная надбавка ожидается не раньше октября.

В целом, на конец 2022 года украинские пенсии должны существенно измениться. Даже минимальная социальная помощь, которая сейчас составляет 1854 гривны, к концу года должна превысить 2000 грн. В целом, минимальная пенсия по Украине для лиц, имеющих весь необходимый стаж, составит 2600 грн, а впоследствии и 3000.

Средняя пенсия превысит отметку в 4500. Вырастет и максимальная выплата, получаемая чуть более 3% украинцев. Эта сумма превысит 20 000 грн.

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28.01.2022
1 хвилина на прочитання

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