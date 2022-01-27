Польша изменила условия труда для украинских работников: поправки приняты

Польша меняет трудовое законодательство для трудовых мигрантов. Еще в 2021 году польский сейм внес поправки в законы, что упростило пребывание трудовых мигрантов в стране. Из-за увеличения количества заробитчан больше всего страдает экономика Украины. Несмотря на сложную ситуацию в нашей стране, количество мигрантов в 2022 году не изменится.





Раньше польские работодатели были вынуждены нанимать украинцев на короткий срок, а затем обновлять разрешение на работу и пребывание. Изменения трудового законодательства откроют новые возможности и для польских предпринимателей и для иностранных работников.

Эксперты считают, что в 2022 году трудовая миграция останется на том же уровне, что и в 2021. Дело в том, что украинцы пытаются заработать побольше денег в короткие сроки, поэтому все чаще предпочитают работу в Германии.

Сейчас в Украине от 13 до 16% населения вовлечены в трудовую миграцию. Если не начнется массированная агрессия со стороны России, то уровень трудовой миграции останется на том же уровне.

Как украинцы становятся нелегалами

Часть работодателей с Польши заинтересованы в нелегальных работниках. Им можно меньше платить, при этом нарушать их права и не платить налоги. Кроме того, в случае болезни или травмы на работе, нелегалы останутся ни с чем.

Именно нелегальные работники чаще становятся жертвами недобросовестных работодателей. К примеру, работа оплачивается не в полном объеме или не оплачивается вовсе. Также из зарплаты забирают расходы на транспорт, жилье, испорченную продукции и так далее.

Есть всего две причины, почему украинцы становятся нелегалами. Первая – люди сознательно едут по туристической визе и работаю в Польше 3 месяца. Вторая – становятся жертвами обмана работодателя, то есть получают приглашение на одну работу, а попадают на другую.

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