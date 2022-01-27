В Україні вже працює 5G: відома зона покриття та оператор

На машинобудівному заводі “Корум Світло шахтаря” у Харкові виявили приватну мережу 5G. Її розгорнули за допомогою мобільного оператора Vodafone та компанії Ericsson. Інформація про підключення підприємства до мережі 5G з’явилася на офіційному сайті оператора мобільного зв’язку Vodafone.





На заводі діє приватний технологічний 5G зв’язок. Роботу мережі забезпечує 5G компанія Ericsson. При цьому до мережі неможливо підключитись за межами підприємства. Вона запущена виключно для використання на заводі та призначена для відстеження виробничих процесів.

До приватної мережі приєднано мобільні пристрої, системи віддаленого та автоматизованого контролю підприємства, обладнання та пристрої управління. Наприклад, 5G модем встановлено в очисному комбайні. Така інновація дозволяє збирати інформацію про стан обладнання в режимі реального часу та передавати її на сервер підприємства.

Перші тестування підтверджують, що таку технологію можна використовувати навіть під землею.

Згідно з інформацією на сайті групи SCM, що належить Рінату Ахметову, завод «Корум Світло шахтаря» у Харкові входить до складу «Корум-груп» та енергокомпанії ДТЕК Енерго та є одним з активів SCM.

Ймовірно, використання нової технології відкриє більше можливостей для повного контролю виробничих процесів. Підключення до мережі 5G дозволить стежити за роботою підприємства в режимі реального часу, а значить, у разі неполадок фахівці в стислі терміни розв’яжуть проблему, що знизить можливі збитки.

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