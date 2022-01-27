Польща змінила умови праці для українських заробітчан: поправки прийнято

Польща змінює трудове законодавство для мігрантів. Ще в 2021 році польський сейм вніс поправки до законів, що спростило перебування трудових мігрантів у країні. Через збільшення кількості заробітчан найбільше страждає економіка України. Незважаючи на складну ситуацію в нашій країні, кількість мігрантів у 2022 році не зміниться.





Раніше польські роботодавці змушені були наймати українців на короткий термін, а потім оновлювати дозвіл на роботу та перебування. Зміни трудового законодавства відкриють нові можливості для польських підприємців та для іноземних працівників.

Експерти вважають, що у 2022 році трудова міграція залишиться на тому ж рівні, що й у 2021. Справа в тому, що українці намагаються заробити якомога більше грошей у короткі терміни, тому все частіше віддають перевагу роботі в Німеччині. Нині в Україні від 13 до 16% населення залучено до трудової міграції. Якщо не почнеться масована агресія із боку Росії, рівень трудової міграції залишиться на тому ж рівні.

Як українці стають нелегалами

Частина роботодавців із Польщі зацікавлена ​​у нелегальних працівниках. Їм можна менше платити, при цьому порушувати їхні права та не сплачувати податки. Крім того, у разі хвороби чи травми на роботі нелегали залишаться ні з чим.

Саме нелегальні працівники найчастіше стають жертвами несумлінних роботодавців. Наприклад, робота оплачується не в повному обсязі чи не оплачується зовсім. Також із зарплати забирають витрати на транспорт, житло, зіпсовану продукцію тощо.

Є всього дві причини, чому українці стають нелегалами. Перша – люди свідомо їдуть за туристичною візою та працюють в Польщі 3 місяці. Друга – стають жертвами обману роботодавця, тобто одержують запрошення на одну роботу, а потрапляють на іншу.

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