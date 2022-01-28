В сети появился фейковый сайт Monobank: как не стать жертвой мошенников

Мошенники создали фейковый сайт Monobank, подделали лицензию, новости от Интера и запустили рекламу в фейсбук.





Как отличить подделку

В фейсбуке распространялась реклама, где сообщалось, что Monobank запустил платформу для пассивного заработка.

Первое, что впадает в глаза – яркие маркеры, характерные для фейков: «важно», а также акцент на уникальность предложения, которое доступно только для 7% украинцев.

Оказалось, что схема более сложная, чем казалась. Об этом рассказывает медиаексперт, основатель проекта с противодействия дезинформации и ГО «Центр аналитики и расследований» Александр Гороховский.

Рассылка распространялась через мессенджеры. Также была мощная рекламная кампания в Facebook. Пользователям предлагали заработок от монобанк. Для этого требовалось ввести персональные данные.

Фейковый сайт копировал элементы главной страницы официального сайта Monobank. Смысл создания страницы заключался в предложении заработка от 5 тысяч гривен в день. Конечно, никаких денег никто бы не получил, мошенникам нужны личные данные посетителей.

Сайт мошенников выглядел очень правдоподобно. Преступники даже подделали лицензию, будто бы от Национального банка Украины. Выдавал фейк только русский язык, а также наличие кириллицы в адресной строке сайта. Напомним, что все сайты украинских банков в адресной строке содержат только латиницу.

К чему такие усилия со стороны мошенников

Цель создания фейкового сайта – сбор персональных данных украинцев и доступ к их банковским счетам.

Сейчас справочный центр Google Chrome блокирует этот сайт и предупреждает пользователей о фишинге. Предупреждается, что просмотр сайта может привести к инсталляции вредного ПО или похитить личные данные.

Также на ситуацию отреагировал Национальный банк Украины и Monobank. Основатель Monobank Олег Гороховский на своей странице в Facebook рассказал о схеме и предупредил украинцев об опасности.

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