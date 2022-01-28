У мережі з’явився фейковий сайт Monobank: як не стати жертвою шахраїв

Шахраї створили фейковий сайт Monobank, підробили ліцензію, новини від Інтера та запустили рекламу у фейсбук.





Як відрізнити підробку

У фейсбуці розповсюджувалася реклама, де повідомлялося, що Monobank запустив платформу для пасивного заробітку.

Перше, що впадає в око – яскраві маркери, характерні для фейків: «важливо», а також акцент на унікальність пропозиції, яка доступна лише для 7% українців.

Виявилося, що схема доволі складна. Про це розповідає медіаексперт, засновник проекту із протидії дезінформації та громадської організації «Центр аналітики та розслідувань» Олександр Гороховський.

Розсилка поширювалася через месенджери. Також була потужна рекламна кампанія у Facebook. Користувачам пропонували заробіток від Монобанку. Для цього гостей сайту просили внести персональні дані.

Фейковий сайт копіював елементи головної сторінки офіційного сайту Monobank. Псевдосторінка розповідала про можливість заробляти від 5 тисяч гривень на день. Зрозуміло, що ніхто б не отримав грошей, адже головна ціль шахраїв – отримати персональні дані українців.

Сайт шахраїв виглядав дуже правдоподібним. Злочинці навіть підробили ліцензію начебто від Національного банку України. Видавала фейк лише російська мова, а також наявність кирилиці в адресному рядку сайту. Нагадаємо, що всі сайти українських банків в адресному рядку містять лише латиницю.

Навіщо такі зусилля з боку шахраїв

Мета створення фейкового сайту – збір персональних даних українців та доступ до їхніх банківських рахунків.

Зараз довідковий центр Google Chrome блокує цей сайт і попереджає користувачів про фішинг. Попереджається, що перегляд сайту може призвести до інсталяції шкідливого ПЗ або викрадення особистих даних.

Також на ситуацію відреагував Національний банк України та Monobank. Засновник Monobank Олег Гороховський на своїй сторінці у Facebook розповів про схему та попередив українців про небезпеку.

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