Хотіла сплатити кредит, а отримала борг у 50 тисяч гривень: нова шахрайська схема в Україні

14 лютого 23-річна мешканка Чернівецької області звернулася на лінію 102 із заявою про те, що невідомі особи незаконно заволоділи її грошовими коштами у сумі 50 тисяч гривень. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.





Після опитування заявниці співробітники Вижницького районного відділу поліції встановили, що громадянка в популярній соціальній мережі знайшла організацію, яка допомагає людям позбутися боргів. Жінка протягом певного періоду листувалася з адміністратором цієї спільноти і хотіла в такий спосіб погасити свій кредит.

На прохання невідомих осіб жінка надіслала копії своїх документів та особисті дані картки. На підставі цієї інформації шахраї без відома постраждалої оформили на неї одразу 10 мікропозик на загальну суму 47 тисяч гривень.

Цю інформацію дізнавачі поліції Вижницького району внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліція попереджає українців, не вірити у подібні способи погашення боргу. Списати кредитний борг неможливо. У разі труднощів із виплатою кредиту фахівці радять відразу ж звертатися до фінансової установи, яка видала кредит. Тільки разом із співробітниками фінустанови можна проаналізувати ситуацію, що склалася, і оформити, наприклад, пролонгацію або перекредитуватися.

Не варто ховатися від фінансової установи, будь-який банк або МФО зацікавлені у поверненні боргу та часто йдуть назустріч, наприклад, у разі хвороби позичальника вони можуть не нараховувати пеню та штрафи.

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