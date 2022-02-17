Загроза близько: скільки грошей потрібно українцеві, щоб залишити країну в разі війни

Для українця із мінімальною зарплатою виїхати з країни буде дуже складно.





Еміграція – досить складне рішення, але в нинішніх реаліях багато українців вважають такий крок правильним і чимало наших громадян майже що сидять на валізах.

Ми підрахували, скільки грошей потрібно мати при собі, щоб нормально почуватися в чужій країні на перший час.

За словами фінансового аналітика Олексія Куща, кожна сім’я повинна мати щонайменше тримісячний запас коштів, які вона витрачає на базові потреби.

Допустимо, на місяць сім’я витрачає 16 тисяч гривень. Тобто щонайменше 48 тисяч гривень мають бути в резерві. Взагалі, за умов кризи краще накопичувати більше. Також варто гасити старі кредити та не оформляти нові. До того ж гроші краще зберігати у різних валютах, щоб знизити ризики.

Основні витрати

Всі ми розуміємо, що основна частина грошей витрачається на житло та харчування. Будемо рахувати на прикладі Польщі. За даними Booking, у Варшаві найдешевше житло коштує 5111 гривень (хостел) терміном з 1 по 31 березня на одну особу. Окрема квартира коштуватиме мінімум 15 тисяч гривень на місяць.

За даними Держстату, 41,4% видатків українців припадає на продукти харчування. Але в Польщі цей показник може навіть знизитися, оскільки багато продуктів харчування в сусідній країні коштують дешевше, ніж в Україні.

Головні витрати ми підрахували, тобто досить просто підрахувати, скільки потрібно хоча б на 1-2 місяці. Але не варто забувати про мобільний зв’язок, у Європі вартість набагато вища, ніж в Україні, також варто враховувати витрати на транспорт, ліки, одяг та інше. Ситуації можуть бути різними.

Виходить, що за наявності тримісячного бюджету в Польщі можна жити відносно комфортно, і ви точно не пропадете. До того ж не обов’язково їхати до Варшави, можна вибрати невелике місто, де вартість оренди житла є більш доступною.

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