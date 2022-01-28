Семейный психолог рассказал, из-за чего часто рушатся отношения: не измена, и не насилие

Современные пары очень часто разводятся. Молодежь стала самоуверенней, все научились очень сильно себя уважать, ценить и любить. Вокруг участилось таких слов, как “абъюзер”, “токсичность”. Люди не желают идти на компромиссы, договариваться и что самое главное работать над отношениями, считая, что причина только в партнере.





Семейные психологи и вообще психологи, сейчас пользуются бешеной популярностью. И вот один из таких специалистов поделился своим опытом и наблюдениями. Он рассказал из-за чего чаще всего расходятся пары. Удивительно это не измена, не отсутствие средств и даже не домашнее насилие.

Желание все делать вместе

Часто пары сознательно и оба выбирают такой путь. Они строят общий бизнес, вместе занимаются домашними делами, отдыхают и даже вместе готовят еду. Это классно, но лишь некоторое время. Очень быстро вы устанете друг от друга и начнете испытывать тяжесть от общего времяпровождения. Дозировать время вместе – вот решение.

Пытаться подстроить партнера под себя

Люди конечно же меняются, но не по щелчку пальцев. Да даже если ваш партнер будет идти на поводу ваших желаний, чтобы вам угодить, но сам не захочет перемен, то и будут они недолговременными. Важно, чтобы люди сами хотели меняться, а для этого их нужно не заставлять, а мотивировать и вдохновлять.

Различные ритмы жизни

Если ваш партнер постоянно в разъездах, ведет социально активную жизнь, с утра до ночи находится на работе, вам может быть сложно вместе. Трудно, когда у обоих кардинально разные темпы, тяжело и когда одинаково активны. В таком случае следует отказаться от ряда задач и освободить время для пары, ведь долго в таком темпе союз не продержится.

Различный уровень дохода

Очень популярная проблема среди молодежи. Современные молодые люди достаточно успешны. В 20 лет, имея блог в социальных сетях, юноши и девушки могут зарабатывать миллионы. Очень часто партнеры начинают отношения в одинаковом материальном положении, а затем один из них резко становится успешным. У 50% такие отношения заканчиваются.

Желание быть “идеальной семьей”

Ну и закрывает пятерку самых популярных причин расставания, желания партнеров (часто одного из) быть идеальной семьей, такой, как на сотнях снимков в Инстаграмме. К сожалению, еще не все поняли, что картинка и реальная жизнь это часто кардинально разные вещи. Но люди продолжают тянуться к своим идеалам и доставать тем самым партнеров, в результате чего семья исчезает совсем.

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