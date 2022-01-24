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Каждого 6 украинца выдворят из Польши: названы причины

24.01.2022
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Полиция Польши совместно с инспекцией труда активно проверяют украинцев Польше, чтобы найти нелегалов. По их данным, каждый шестой украинец работает в стране без разрешения на работу. При этом 85% всех нелегальных работников – украинцы. Им выписывают штрафы, депортируют из страны и лишают права въезда.


По словам эксперта рынка труда Каролины Шпешинской, нелегалами считаются люди, если они:

  • работают без разрешения на работу;
  • получили приглашение на одну работу, но работают на другой;
  • въехали в страну по фальшивому приглашению на работу.

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Если нелегала поймают, его оштрафуют примерно на 7 тысяч гривен, депортируют и запретят въезд на 5 лет. Стоит отметить, что у такого человека могут возникнуть проблемы при попытке въезда на территорию любой европейской страны, даже в качестве туриста.

Почему украинцы работают в Польше нелегально

Некоторые польские работодатели предпочитают нанимать нелегальных работников. Это позволяет им платить меньше минимальной зарплаты и не платить налоги. Более того, часто украинцам вовсе не платят, а в случае травмы или болезни их просто «выкинут» за пределы предприятия.

Украинцы оказываются нелегальными работниками по двум причинам. Первая – становятся жертвами обмана, так как получают приглашение на одну работу, но попадают на другую. Вторая – люли сознательно оформляют туристическую визу и едут на три месяца в Польшу, чтобы подзаработать.

Как сообщалось ранее, украинцы массово едут на работу в Польшу. Главная причина – минимальная официальная зарплата в соседней стране в три раза превышает украинскую минималку. При этом сильнее всего наши в Польше боятся быть обманутыми и вернуться домой без денег и с долгами.

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24.01.2022
1 хвилина на прочитання

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