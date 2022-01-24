Повно флавоноїдів: що буде з людиною, якщо їсти яблука щодня

Звичайні яблука – унікальний продукт із безліччю поживних речовин в складі. Всесвітня організація охорони здоров’я поставила цей фрукт на перше місце за вмістом корисних речовин. Медики в один голос стверджують, що для здоров’я щодня треба з’їдати хоча б одне яблуко.





За словами лікаря зі США Люсії Гарсія, в яблуках захована величезну харчова цінність. Вони складаються з вуглеводів, білків, вітамінів А, В1, В2, харчових волокон, яблучної та винної кислот, каротину, флавоноїдів та інших речовин. Також фрукт багатий на мінерали: калій, фосфор, магній, цинк, залізо, марганець.

Чому яблука рекомендують вживати щодня

Одне яблуко середнього розміру важить близько 180 г. У ньому міститься всього 19 грамів цукру та 95 калорій. Тобто яблука низькокалорійні та з мінімальною кількістю цукру. Тобто одне яблуко на день точно не стане причиною зайвої ваги.

Також у яблуку 1,85% харчових волокон. Це сьомі за значимістю речовини для людини. Вони дуже корисні для травної системи, судин головного мозку та серцево-судинної системи. Флавоноїди, які містяться в яблуках, мають протизапальні, бактерицидні, протипухлинні та омолоджуючі властивості.

А ось яблучна кислота творить справжні чудеса. Ця речовина допомагає подолати втому, сприяє нормальній роботі травної системи, надає еластичності судинам та знижує рівень холестерину в організмі.

При цьому не варто вважати, що регулярне вживання яблук зробить вас безсмертним та здоровим. Не варто відмовлятися від медичної допомоги та візитів до лікарів. Але одне яблуко дозволить забезпечити ваш організм усіма поживними речовинами, які покращать загальне самопочуття.

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