Полно флавоноидов: что будет с человеком, если есть яблоки каждый день

Обычные яблоки – уникальный продукт с множеством питательных веществ в составе. Всемирная организация здравоохранения поставила этот фрукт на первое место по содержанию полезных веществ. Медики в один голос утверждают, что для здоровья каждый день нужно съедать хотя бы одно яблоко.





По словам доктора из США Люсии Гарсия, в яблоках спрятана огромная пищевая ценность. Они состоят из углеводов, белков, витаминов А, В1, В2, пищевых волокон, яблочной и винной кислот, каротина, флавоноидов и других веществ. Также фрукт богат минералами: калий, фосфор, магний, цинк, железо, марганец.

Почему яблоки рекомендуют употреблять каждый день

Одно яблоко среднего размера весит около 180 грамм. В нем содержится всего 19 граммов сахара и 95 калорий. То есть яблоки низкокалорийные и с минимальным количеством сахара. То есть одно яблоко в день точно не станет причиной лишнего веса.

Также в яблоке 1,85% пищевых волокон. Это седьмые по значимости вещества для человека. Они очень полезные для пищеварительной системы, сосудов головного мозга и сердечно-сосудистой системы.

Флавоноиды, которые содержатся в яблоках, обладают противовоспалительными, бактерицидными, противоопухолевыми и омолаживающими свойствами.

А вот яблочная кислота творит настоящие чудеса. Это вещество помогает преодолеть усталость, способствует нормальной работе пищеварительной системы, придает эластичности сосудам и снижает уровень холестерина в организме.

При этом не стоит заблуждаться, что регулярное употребление яблок сделает вас бессмертным и здоровым. Не стоит отказываться от медицинской помощи и визитам к врачам. Но одно яблоко позволит обеспечить ваш организм всеми питательными веществами, которые улучшат общее самочувствие.

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