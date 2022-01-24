Нові вимоги до стажу: в 2022 році пенсія світить далеко не всім

У 2022 році вкотре посилюють вимоги до виходу на пенсію по досягненні пенсійного віку.





Цього року вимоги до страхового стажу знову посилили. Тепер вимагають ще більше стажу. Вийти на заслужений відпочинок можуть українці, які мають необхідний мінімум стажу. Вимоги регламентуються статтею 26 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Українцям розповіли, що деякі умови дадуть їм право вийти на пенсію у 60, 63 чи 65 років. Вийти на пенсію у 60 років у 2022 році зможуть ті, хто одержав не менше 29 років страхового стажу. А ось уже у 2023 році цифри поміняються, для виходу на заслужений відпочинок знадобиться мати щонайменше 30 років стажу.

Вийти на пенсію у 63 роки зможуть ті, хто отримав від 19 до 29 років стажу. 2023 року знадобиться мінімум 20-30 років. А ось ті, у кого від 15 до 19 років стажу на 2022 рік зможуть вийти на пенсію у 65 років. 2023 року мінімальний стаж для виходу на заслужений відпочинок у 65 років зросте до 16- 20 років.

Для кожного українця, який досягнув пенсійного віку, виплата розраховується індивідуально. Розмір пенсії залежить від розміру зарплати, а також кількості років страхового стажу. Якщо людина не зможе накопичити мінімальну кількість років стажу для виходу на пенсію, вона зможе розраховувати на мінімальну соціальну допомогу від держави, але лише після 65 років.

Як бачимо, щороку пенсійний вік підвищується. Влада пояснює свої дії тим, що вік для виходу на пенсії підняли в більшості країн світу. Але це не єдина причина. Справа в тому, що в Україні на двох працюючих припадає три пенсіонери. Щоб вирішити цю проблему, є два виходи – зменшити пенсії або підвищити пенсійний вік. Логічно, що влада вибрала другий варіант.

Нагадаємо, що нещодавно в Пенсійному фонді України розповіли, як українцям дізнатися про дату виходу на пенсію та суму виплати без візиту до органів соцзахисту. Тепер дізнатись всю інформацію можна на сайті Пенсійного фонду.

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