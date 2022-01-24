Новые требования к стажу: в 2022 году пенсия светит далеко не всем

В 2022 году в очередной раз ужесточают требования к выходу на пенсию по достижению пенсионного возраста.





В этом году требования к страховому стажу снова ужесточили. Теперь требуют еще больше стажа. Выйти на заслуженный отдых могут украинцы, у которых есть необходимый минимум стажа. Требования регламентируются статье 26 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Украинцам рассказали, что некоторые условия дадут им право выйти на пенсию в 60,63 или 65 лет. Выйти на пенсию в 60 лет в 2022 году смогут те, кто получил не менее 29 лет страхового стажа. А вот уже в 2023 году цифры поменяются, для выхода на заслуженный отдых понадобится иметь не менее 30 лет стажа.

Выйти на пенсию в 63 года смогут те, кто получил от 19 до 29 лет стажа. В 2023 году понадобится минимум 20-30 лет. А вот те у кого от 15 до 19 лет стажа на 2022 год смогут выйти на пенсию в 65 лет. В 2023 году минимальный стаж для выхода на заслуженный отдых в 65 лет вырастет до 20 лет.

Для каждого украинца, который достиг пенсионного возраста, выплата рассчитывается индивидуально. Размер пенсии полностью зависит от размера зарплаты, а также количества лет страхового стажа. Если человек не сможет накопить минимальное количество лет стажа для выхода на пенсию, он сможет рассчитывать на минимальную социальную помощь от государства, но только после 65 лет.

Как видим, с каждым годом пенсионный возраст повышается. Власти объясняют свои действия тем, что возраст для выхода на пенсии подняли в большинстве стран мира. Но это не единственная причина. Дело в том, что в Украине на двух работающих припадает три пенсионера. Чтобы решить эту проблему есть два выхода – уменьшить пенсии или повысить пенсионный возраст. Логично, что власти выбрали второй вариант.

Напомним, что недавно в Пенсионном фонде Украины рассказали, как украинцам узнать о дате выхода на пенсию и сумме выплаты без визита в органы соцзащиты. Теперь узнать всю информацию можно на сайте Пенсионного фонда.

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