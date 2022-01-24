Кожного шостого українця депортують з Польщі: названі причини

Поліція Польщі спільно з інспекцією праці активно перевіряють українців Польщі, щоби знайти нелегалів. За їхніми даними, кожен шостий українець працює у країні без дозволу на роботу. При цьому 85% усіх нелегальних працівників – українці. Їм виписують штрафи, депортують з країни та позбавляють права в’їзду.





За словами експерта ринку праці Кароліни Шпешинської, нелегалами вважаються люди, якщо вони:

працюють без дозволу працювати;

отримали запрошення однією роботу, але працюють на інший;

в’їхали до країни на фальшиве запрошення на роботу.

Якщо нелегала зловлять, його оштрафують приблизно на 7 тисяч гривень, депортують та заборонять в’їзд на 5 років. Варто зазначити, що у такої людини можуть виникнути проблеми при спробі в’їзду на територію будь-якої європейської країни, навіть в якості туриста.

Чому українці працюють у Польщі нелегально

Деякі польські роботодавці вважають за краще наймати нелегальних працівників. Це дозволяє їм платити менше за мінімальну зарплату і не платити податки. Більше того, часто українцям зовсім не платять, а у разі травми чи хвороби їх просто викинуть за межі підприємства.

Українці стають нелегальними працівниками із двох причин. Перша – люди стають жертвами обману, оскільки отримують запрошення на одну роботу, а потрапляють на іншу. Друга – люди свідомо оформляють туристичну візу та їдуть на три місяці до Польщі, щоб підзаробити.

Як повідомлялося раніше, українці масово їдуть на роботу до Польщі. Головна причина – мінімальна офіційна зарплата у сусідній країні втричі перевищує українську мінімалку. При цьому найсильніше наші в Польщі бояться бути обдуреними та повернутися додому без грошей та з боргами.

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