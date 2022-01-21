Стало известно, под какими знаками зодиака рождаются настоящие красавицы

Оказывается звезды имеют влияние на нашу внешность. Как показывают исследования и разнообразные статистики, больше всего красавиц рождается под пятью знаками зодиака. Конечно, красота понятие субъективное, и у каждого свои вкусы и каноны. Астрологи же составили рейтинг, опираясь на общепринятые стандарты. Такие типажи женщин обычно нравятся мужчинам больше всего.





Лев

“Львицы” – самые красивые. У этих женщин красота идет и извне, и изнутри. Они умеют себя подать, и когда заходят в помещение, то сразу привлекают взгляды окружающих. Представительницы этого знака очень уверены в себе, ведь прекрасно понимают, какие у них сильные стороны, и как их можно использовать.

Близнецы

Это очень многогранные женщины. Сегодня они с каре, а завтра уже с длинными наращенными волосами. Обожают ухаживать за собой и менять образ, поэтому всегда остаются в центре внимания. Достаточно самоуверенны, чем привлекают мужчин.

Раки

С виду настоящие скромницы с привлекательными чертами лица. Но эти женщины обычно больше всего влюбляют и привязывают к себе мужчину. Все благодаря невероятной женственности и страсти, которая в сумме со скромным видом, сносит мужчинам голову.

Весы

Вот обратите когда-нибудь внимание, что у женщин, родившихся под этим знаком очень красивые руки. Часто красивы и их лицо, фигура и душа. Единственная проблема с которой Весы должны бороться – отсутствие вкуса в одежде. Ну очень часто, женщины под этим знаком не умеют подчеркнуть вещами собственных прелестей.

Скорпионы

Эти женщины привлекают сексуальностью, энергией и экзотическими чертами лица. Нередко это черные, как уголь волосы: длинные и прямые. Или очень притягивающие миндалевидные зеленые глаза, как у кошек. Словом, те еще соблазнительницы.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿