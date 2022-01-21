Стало відомо, під якими знаками зодіаку народжуються справжні красуні

Виявляється, зірки мають вплив на нашу зовнішність. Як показують дослідження і різноманітні статистики, найбільше красунь народжується під п’ятьма знаками зодіаку. Звісно, краса поняття суб’єктивне, і в кожного свої смаки та певні канони. Астрологи ж склали рейтинг спираючись на загальноприйняті стандарти. Такі типажі жінок зазвичай подобаються чоловікам найбільше.





Лев

“Левиці” – найкрасивіші. В цих жінок краса йде і ззовні і зсередини. Вони вміють себе подати, і коли заходять у приміщення, то одразу ж притягують погляди оточуючих. Представниці цього знаку дуже впевнені в собі, адже чудово розуміють, які в них є сильні сторони, і як їх можна використовувати.

Близнюки

Це дуже багатогранні жінки. Сьогодні вони з каре, а завтра вже з довгим нарощеним волоссям. Обожнюють доглядати за собою та змінювати образ, тому завжди залишаються в центрі уваги. Досить самовпевнені, чим приваблюють чоловіків.

Раки

З виду справжні скромниці з привабливими рисами обличчя. Але ці жінки зазвичай найбільше закохують та прив’язують до себе чоловіків. Все завдяки неймовірній жіночності та пристрасності, яка в сумі з скромним виглядом, зносить чоловікам голову.

Ваги

От зверніть колись увагу, що у жінок, які народилися під цим знаком дуже красиві руки. Часто красивими є й їхнє лице, фігура та душа. Єдина проблема з якою Ваги мусять боротися — відсутність смаку в одязі. Ну дуже часто, жінки під цим знаком не вміють підкреслити речами власні принади.

Скорпіони

Ці жінки приваблюють сексуальністю, енергією, та екзотичними рисами обличчя. Нерідко це чорне, як вугілля волосся: довге і пряме. Або дуже притягуючі мигдалеподібні зелені очі, наче у кішок. Словом, ті ще спокусниці.

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