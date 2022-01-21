Одразу кілька астрологів прогнозують затяжну чорну смугу для трьох знаків зодіаку

Одним з найпопулярніших астрологів сьогодення вважається Павло Глоба, який часто складає гороскопи і практично завжди вони більш, як влучні. Гороскоп на 2022 рік давно складено.





Є прогнози націлені на конкретні сфери життя, тобто виключно любовний гороскоп, або фінансовий. Є прогнози для конкретних знаків, а є й загальний для всіх. Читати індивідуальний гороскоп, який стосується лише вашого знаку набагато цікавіше. Щоправда новини не завжди втішні. Наприклад, Глоба прогнозує нещастя та суцільні біди для трьох знаків. 2022 рік стане для них чорною смугою. З ним згідні й кілька інших не менш відомих знатоків зіркової науки.

Раки

Ракам найважче буде впоратися з нудьгою, яка переслідуватиме їх у різні періоди життя. Можливо ви втратите роботу, або ж тимчасово змушені будете призупинити трудову діяльність, у зв’язку з тим же карантином. Залишаючись довго без діла, в голову почнуть лізти різні дурниці, які провокуватимуть лише проблеми. Важливо вчасно зупинитися, тоді й чорної смуги можливо не буде.

Леви

У Левів настане чорна смуга в особистому житті. Сварки, непорозуміння та море проблем, які накопичуватимуться, як сніговий ком. До речі, провокаторами в більшості випадків виступатимуть саме представники цього знаку, тому саме їм вирішувати, чи продовжувати сваритися, чи все таки трішки переглянути свої принципи.

Козеріг

Козероги цілий рік наступатимуть на одні й ті самі граблі. То повертатимуться в токсичні стосунки, то в котре братимуться за роботу, яка не приносить задоволення. Все це негативно впливатиме на настрій та моральне самопочуття. Астрологи рекомендують побільше вірити в свої сили, та частіше проявляти силу волі. А ще не боятися сказати “Ні”, коли це потрібно.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿