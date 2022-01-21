Однозначно будут изменять: астрологи назвали наибольших любителей “ходить налево”

Очень многие в своей жизни встречались с изменами. Это больно, неприятно, это понижает самооценку, а некоторых вгоняет в депрессию. Есть мужчины и женщины, которые в силу своего характера, будь то либидо и темперамент, просто не могут удержаться от походов «на лево». Кое-кто это удачно маскирует много лет, других ловят с поличным.





Большинство людей отдали бы все за то, чтобы встретить действительно верного партнера. Так, может, стоит довериться звездам?

Прежде чем влюбляться в эти знаки, изрядно подумайте, ведь именно с ними вы можете стать жертвами любовного треугольника.

Дева

Девы любят интрижки, романы, состояние когда “бабочки в животе”. Эти эмоции Девы нередко ищут на стороне, особенно, если с партнером они уже давно и страсть стихла. Правда есть один плюс, Девы очень ценят свою репутацию, поэтому будут сильно думать и все взвешивать, прежде чем согласиться на измену.

Стрельцы

Это очень страстные люди, точно не удержащиеся от быстротечной интрижки. Стрельцы предадут при первой хорошей возможности, поэтому их партнерам следует быть на страже и всегда об этом помнить.

Козорог

Очень неоднозначный знак. Все зависит от того, какие чувства у Козорога будут к его партнеру. Если искренняя любовь, то измены не будет. Если просто комфортное совместное проживание и привязанность, то будут изменять Козороги частенько.

Водолеи

Подвержены измене, но только под определенным давлением. То есть, если долго не прислушиваться к ним в постели. К примеру, Водолей не получает удовольствия от секса так как его партнер, но последний не хочет ничего менять. Рано или поздно терпение лопнет, и Водолей найдет то, что ему нужно на стороне.

Если же хотите партнера, который будет сохранять верность в течение всего периода отношений, то выбирайте Тельцов, Раков, Овнов или Рыб. Это наиболее верные. Все остальные склонны к грешкам.

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