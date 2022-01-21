Пенсія більш як 6000 грн.: для кого у 2022 році це стане реальністю

В Україні доволі великий розрив між мінімальною та максимальною пенсіями. Якщо бути більш точними, то максимальна виплата більша від мінімальної у десять разів. Тобто, в той момент, як хтось отримує щомісяця по 20 000 грн., інші (і їх більшість) задовольняються лише 2000 грн.





Контраст вражає, і влада активно обіцяє трішки зменшити цю прірву. Цьогоріч, планують нарахувати добавки абсолютно всім категоріям громадян. Середня виплата має бути в межах 6000 грн. А от кому така сума дістанеться розповідаємо.

Не менше 6000 грн. отримуватимуть особи, яким нарахували пенсію за вислугою років

Надбавки до пенсії тим, чи іншим категоріям громадян приходитимуть протягом всього року. Тобто, якщо у січні доплату отримали особи з інвалідністю, та сім’ї загиблих у зоні АТО, то вже навесні доплату отримають власники мінімальної та середньої виплати. А у жовтні вікова категорія 70-75 років. Загалом, під кінець 2022 року, пенсії українців мають виглядати наступним чином:

Соціальна допомога перетне позначку у 2000 грн. Пенсія нарахована у зв’язку з інвалідністю — мінімум 3269 грн. Мінімальна середня пенсія для осіб, які мають необхідний стаж — 4500 грн. Пенсія за вислугою років — 6442 грн. Пенсія для осіб 70-75 років не буде меншою ніж 3000 грн. Максимальна пенсія — 20 109 грн. Пенсії суддів — 90 822 грн.

Як бачимо, найкраще в Україні живуть пенсіонери, які раніше працювали суддями. Їм пенсія нараховується за унікальною системою, яку більше не застосовують ні до кого. Їм нараховують по 80% від їхньої зарплати, плюс додають до цієї суми різноманітні коефіцієнти, в залежності від стажу та розміру колишньої зарплати.

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