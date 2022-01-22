Сразу несколько астрологов прогнозируют затяжную черную полосу для трех знаков зодиака

Одним из самых популярных астрологов современного времени считается Павел Глоба, который часто составляет гороскопы и практически всегда они более чем точны. Гороскоп на 2022 год давно составлен. Есть прогнозы нацеленные на конкретные сферы жизни, то есть исключительно любовный гороскоп или финансовый.





Есть прогнозы для конкретных знаков, а есть общий для всех. Читать индивидуальный гороскоп, касающийся только вашего знака гораздо интереснее. Правда, новости не всегда утешительны.

К примеру, Глоба прогнозирует несчастья и сплошные беды для трех знаков. 2022 год станет для них черной полосой. С ним согласны и несколько других известных знатоков звездной науки.

Раки

Ракам труднее всего будет справиться со скукой, которая будет преследовать их в разные периоды жизни. Возможно вы потеряете работу, или временно вынуждены будете приостановить трудовую деятельность, в связи с тем же карантином. Оставаясь долго без дела, в голову начнут лезть разные глупости, которые будут провоцировать только проблемы. Важно вовремя остановиться, и тогда черной полосы возможно не будет.

Львы

У Львов наступит черная полоса в личной жизни. Ссоры, недоразумения и море проблем, которые будут накапливаться, как снежный ком. Кстати, провокаторами в большинстве случаев будут выступать именно представители этого знака, поэтому именно им решать, продолжать ссориться или все же немного пересмотреть свои принципы.

Козорог

Козороги круглогодично будут наступать на одни и те же грабли. То будут возвращаться в токсичные отношения, то в который раз будут браться за работу, которая не доставляет им удовольствия. Все это будет негативно влиять на настроение и моральное самочувствие. Астрологи рекомендуют побольше верить в свои силы и чаще проявлять силу воли. А еще не бояться сказать “Нет”, когда это нужно.

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