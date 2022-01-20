Бактерії, віруси та грибкові спори: названо три найбрудніших предмети, які завжди є на робочому столі

Виявляється не лише смартфон — справжній розсадник бактерій. Якщо ви офісний працівник, або навіть працюєте вдома, але ваша робота пов’язана з комп’ютером, то ви точно торкаєтеся щодня предметів, на котрих є маса бактерій.





Спеціалісти дослідили робочий стіл середньостатистичного працівника і виявились просто в шоці. Знайдено, як мінімум кілька предметів, які негайно треба дезінфікувати, адже вони можуть стати переносниками не лише славнозвісного коронавірусу, а й ряду інших інфекцій.

Три предмети, які накопичують безліч бактерій

Запасіться антибактеріальними серветками і антисептиками, адже ви точно користуєтесь цими речами.

Комп’ютерна миша

Це цілком логічно. Мишки ми торкаємося регулярно. Ви вийшли на перекус, повернулися, але забули помити руки, і торкнулися миші. Ваш колега підійшов до вашого робочого столу, і торкнувся миші, щоб продемонструвати вам щось на екрані ноутбука. Бактерії накопичуються і розмножуються. Погодьтеся, ви рідко протираєте мишу серветками, не говорячи вже про антисептик. А потрібно.

Клавіатура

Та сама історія, що й з мишею. На клавіатурі теж повно мікробів. Протирати її бажано після кожного робочого дня, особливо проведеного в людному офісі.

Баночки від антисептиків

Це звучить трішки абсурдно, але найчастіше велика кількість бактерій зберігається саме на них. Ну це і логічно, адже беремо ми баночку брудними руками і потім лише їх дезінфікуємо. Потрібно помити баночку під проточною водою, помити руки і лише після цього здійснювати дезінфекційні маніпуляції.

Також, експерти говорять, що в офісах одне з найзабрудненіших місць це холодильник та ручки від нього. А ще дверні ручки, ручки від чайника, і кнопки у ліфтах. Зрозуміло, що всюди ходити пшикати антисептиком нереально, але часто мити руки точно не завадить.

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