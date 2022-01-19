Таємниці Netflix: в мережу злили коди для доступу до прихованих фільмів

Сервісом Netflix користується дуже багато користувачів. Там можна подивитися масу цікавих фільмів та серіалів. Але є одна велика проблема. Всі хто знайомі з платформою знають, як складно там щось знайти, чи вибрати. Немає ніякого поділу за категоріями, чи жанрами. Фільм чи то серіал доводиться шукати або лише за назвою, або просто гортати стрічку допоки око за щось “не зачепиться”.





Виявляється досвідчені юзери знають “секретні коди” з допомогою яких можна “витягнути” з нетрів Netflix безліч різноманітних матеріалів, саме того жанру, який вам необхідний.

Що за коди і як ними користуватися?

Ці коди — це така собі чарівна паличка для тих, хто обожнює все, що є на Нетфлікс, але нервує при пошуку потрібного фільму. Для того, щоб полегшити навігацію можна користуватися спеціальними кодами. Всі коди доступні на просторах інтернету, ми ж далі у матеріалі поділимося кількома найпопулярнішими.

Користуватися кодом просто. Треба тільки визначитися, який жанр вам потрібен. Далі в пошуковику вводите URL-адрес Netflix і додаєте код в кінці посилання, наприклад: www.netflix.com/browse/genre/xxx — де “ххх” це цифри. Код може бути тризначним, чотиризначним і навіть п’ятизначним. Після цього вам відкривається весь перелік фільмів та програм виключно в тому жанрі, який вам потрібен.

Кількість кодів зашкалює, адже на Нетфлікс є не лише безліч жанрів, а й мікро жанрів і до кожного потрібен свій код. Ось кілька найбільш популярних:

Романтичні мелодрами — 31273. Документальні фільми (біографії) — 3652. Комедії — 31694. Причому жанр “Комедія” має кілька піджанрів: романтичні комедії, чорний гумор, аніме тощо. Жахи — 10944.

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