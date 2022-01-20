Известный астролог прогнозирует глобальные перемены четырем знакам зодиака: назван точный период изменений
Новый год только начался, а это значит, что пора читать гороскопы, и планировать свой год как можно лучше. Если слушать прогнозы астрологов, которые знают толк в звездах, то можно избежать многих неприятностей. Как подловить удачу за хвост, когда действовать, а когда лучше затаиться и переждать, и вообще к чему быть готовыми?
Павел Глоба дал четкий прогноз для четырех знаков. Их ждут глобальные перемены, которые продлятся с января по август. И вот что нужно знать.
Тельцы
Изменения ждут тех Тельцов, которых что-то не устраивает в личной жизни. Вы, наконец, сможете разорвать отношения с людьми, которые вас тяготят. Или наоборот вступить в крепкий союз, преодолев наконец все свои страхи. Глоба уверяет, что Тельцы почувствуют, когда нужно действовать. В этот момент они будут понимать, что так, как было, больше продолжаться не может.
Близнецы
Представители этих знаков сейчас имеют одну вескую проблему. Они сильно рассеиваются на кучу дел, и как результат непродуктивны ни в одной сфере. Это их раздражает и демотивирует. В этом году вы сможете расставить приоритеты и наконец-то начать двигаться к успеху. Главное не упустить этот момент.
Лев
Львы будут чувствовать, что стоят на месте. Что жизнь перестала играть всеми красками и стала слишком пресной. Звезды имеют небольшую подсказку. Не концентрируйтесь на личной жизни. Удачным будет решение сконцентрироваться на работе и саморазвитии. Положительный результат не заставит себя ждать.
Водолей
А эти знаки – счастливчики. В 2022 году их повсюду будет караулить удача. Глоба рекомендует быть внимательными к знакам судьбы, чтобы не упустить судьбоносные решения. Среди этого может быть интересное знакомство, которое нужно развивать. Или перспективный проект, который сначала не будет казаться таким, но потом даст отличные результаты.